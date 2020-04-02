إصابة رئيس البرلمان الايراني بفيروس كورونا

أفاد موقع "روسيا اليوم"، بإصابة رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، بفيروس كورونا المستجد.
ويخضع لاريجاني حاليا للحجر الصحي نتيجة إصابته بالفيروس.
وأصدرت دائرة العلاقات العامة في البرلمان الإيراني بيانا قالت فيه إنه "بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على رئيس البرلمان علي لاريجاني، خضع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن تبين أن نتيجة الاختبار إيجابية، بدأ العلاج وهو يخضع للحجر الصحي".
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 2875 إصابة جديدة و124 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأصدرت دائرة العلاقات العامة في البرلمان الإيراني بيانا قالت فيه إنه "بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على رئيس البرلمان علي لاريجاني، خضع لاختبار الإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن تبين أن نتيجة الاختبار إيجابية، بدأ العلاج وهو يخضع للحجر الصحي".
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 2875 إصابة جديدة و124 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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