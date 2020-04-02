سلطة الطيران المدني تقرر تعليق الرحلات للوافدين العراقيين مساء اليوم

أعلنت سلطة الطيران المدني، تعليق الرحلات للوافدين العراقيين بدءا من مساء، اليوم الخميس، عازية السبب الى تهيئة أماكن للحجر الصحي للوافدين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا الكرام .



وأوضح، أن "قرار التريث في تلك الرحلات جاء استناداً لتوصيات اللجنة الاستشارية الخاصة بفيروس وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم التريث بالرحلات الجوية للوافدين العراقيين ابتداءً من الساعة 12 ليلاً من هذا اليوم وذلك لغرض تهيئة أماكن للحجر الصحي للوافدين العراقيين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا الكرام ".وأوضح، أن "قرار التريث في تلك الرحلات جاء استناداً لتوصيات اللجنة الاستشارية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة وقررت على ضوء ذلك بحجر جميع العراقيين الوافدين من خارج العراق لمدة 14 يوم ،وبهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)". وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي، بحسب البيان "التزامها الكامل بتنفيذ قرارات الجهات العليا في البلاد المتمثلة بمجلس الوزراء وخلية الأزمة للأمر الديواني بالرقم 55 لسنة 2020 ، لحين حصول المستجدات بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى طبيعتها".

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