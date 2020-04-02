احصائية: نصف سكان العالم قيد إجراءات العزل مع تفشي كورونا

وقالت الوكالة إن أكثر من 3,9 مليار شخص في العالم باتوا قيد إجراءات العزل.

وتعني هذه الإجراءات التي تتراوح بين العزل الإجباري أو الموصى به وبين حظر التجوال والحجر، أكثر من 90 دولة ومنطقة.

وبلغت النسبة 50 في المئة بعد إقرار تايلاند حظر تجوال يسري بدءاً من الجمعة.