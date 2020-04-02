لمناقشة التصدي لكورونا.. رئيس لجنة الصحة النيابية يشارك باجتماع للصحة العالمية

أعلنت لجنة الصحة البرلمانية، الخميس، عن مشاركة رئيسها قتيبة الجبوري في اجتماع مجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لمناقشة التصدي لجائحة كورونا وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قتيبة ابراهيم الجبوري رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية شارك اليوم الخميس الموافق في اجتماع مجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة المخصصة لمناقشة التصدي لجائحة كورونا في مقر وزارة الصحة".



وأضاف البيان أن الاجتماع "تم بحضور وزير الصحة د جعفر صادق علاوي والوكلاء في الوزارة ومديرة الصحة الدولية وادهم اسماعيل مدير منظمة الصحة العالمية في العراق"، مشيرا الى أنه "تم التواصل عبر الدائرة التلفزيونية مع احمد المنظري المدير الاقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط وعرض اهم المستجدات الخاصة بفايروس كورونا والاجراءات وخطط الوزارة المستقبلية لمكافحة انتشار وباء كورونا واتباع اللوائح الصحية العالمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية".

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