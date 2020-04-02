تدمير وكرين للإرهابيين بحملة أمنية لعدد من القرى في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تدمير وكرين للإرهابيين في حملة منية لعدد من القرى بمناطق متفرقة من ديالى. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات ديالى شرعت من خلال قوة مشتركة من خلال فرقة المشاة الخامسة وشرطة ديالى والحشدين الشعبي والعشائري بتفتيش قرى ومناطق خمس جسور وقرية العالي وقرية الطنبرة وبساتين الصيداوي وقرية الاسيود وقرية المعدان وقرية سنسل وقرية الخيلاني وقرية عرب حماده وقرية ملا علوان وقرية جميل الحسون وقرية نجم العبد الله وقرية الدواليب وقرية البوجايد ومنصورية الجبل والبساتين المحيطة بها".



وأضافت، أنه "قد نتج عن هذا الواجب العثور على وكر للارهابيين بداخله ١٠ عبوات ناسفة في قرية محمد العزيز، فضلا عن العثور على وكر يحتوي أنابيب معدنية مجهزة لصنع العبوات الناسفة في زور الاسيود وبداخله أيضاً ملابس وافرشة وارزاق جافة"، مبينة أنه "تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي في الفرقة الخامسة".

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