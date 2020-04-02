ريال مدريد ينعى وفاة أسطورة دفاعه

2020-04-02 | 16:41
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وأضاف النادي الملكي بيانه: "جويو كان دائمًا نموذج لقيم نادينا، وارتدى قميص ريال مدريد لمدة 13 موسم، وخلال هذه الفترة، بداية من فترة نشأته حتى وصوله إلى الفريق الأول توج بـ 6 ليجا و5 كؤوس ملك إسبانيا، ولعب 420 مباراة رسمية مع الريال ودوليًا 22 مرة".
واختتم ريال مدريد البيان، قائلاً: "تواجد الريال بجانبه في صراعه مع المرض الذي استمره معه لمدة عقدًا، واليوم النادي الملكي يعلن الحداد على واحدًا من أعظم المدافعين في تاريخنا".
جدير بالذكر أن جويو بينتينو تولى عدة أدوار في النادي الملكي بعد اعتزاله الساحرة المستديرة، ولكنه منذ أعوام اعتزل العمل بشكل نهائي.
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