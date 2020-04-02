ريال مدريد ينعى وفاة أسطورة دفاعه

ونعي ريال مدريد وفاة لاعبه، عبر بيان على حسابه الرسمي "تويتر"، قائلاً: "يشعر ريال مدريد بداية من رئيسه وإدارته ببالغ الحزن على وفاة جويو بينيتو، واحدًا من أساطير النادي ويرسل تعازيه إلى عائلته وزوجته وأولاده ولكل جماهير مدريد في العالم".وأضاف النادي الملكي بيانه: "جويو كان دائمًا نموذج لقيم نادينا، وارتدى قميص ريال مدريد لمدة 13 موسم، وخلال هذه الفترة، بداية من فترة نشأته حتى وصوله إلى الفريق الأول توج بـ 6 ليجا و5 كؤوس ملك إسبانيا، ولعب 420 مباراة رسمية مع الريال ودوليًا 22 مرة".

واختتم ريال مدريد البيان، قائلاً: "تواجد الريال بجانبه في صراعه مع المرض الذي استمره معه لمدة عقدًا، واليوم النادي الملكي يعلن الحداد على واحدًا من أعظم المدافعين في تاريخنا".

جدير بالذكر أن جويو بينتينو تولى عدة أدوار في النادي الملكي بعد اعتزاله الساحرة المستديرة، ولكنه منذ أعوام اعتزل العمل بشكل نهائي.