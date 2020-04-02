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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 إصابات جديدة بكورونا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت سوريا، الخميس، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16.
وكانت سوريا قد أعلنت، الإثنين، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية حظر تجوال جزئيا في أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وأصدرت الوزارة بيانا، الخميس، جاء فيه أن الحظر يمتد يومي الجمعة والسبت من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بدءا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
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