وزير الطاقة الروسي: قد يصل استهلاك النفط في العالم إلى 20 مليون برميل يوميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن استهلاك النفط في العالم في حال توسيع تدابير الحجر الصحي قد يصبح 20 مليون برميل في اليوم في الأسابيع القادمة.

أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع إذاعة "صوت موسكو" اليوم الخميس أن:

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"استهلاك النفط في العالم في حال توسيع تدابير الحجر الصحي قد يصبح 20 مليون برميل في اليوم في الأسابيع القادمة". وقال نوفاك في مقابلة مع إذاعة "صوت موسكو": "لا نستبعد أن يكو السعر أقل [سعر النفط]، لأن هذه الفترة هي فترة غير مسبوقة، لم تحدث من قبل، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يستمر انخفاض الأسعار لفترة طويلة".

وأشار إلى أنه من غير المناسب زيادة إنتاج النفط في روسيا في الوقت الحالي قائلا: "في رأيي، هذا أمر غير مناسب في الوقت الراهن. هذا قرار حكيم تتخذه شركاتنا. في فترة التوقعات بانخفاض الاستهلاك، ليس من المناسب زيادة الإنتاج، لا من الناحية الاقتصادية ولا من أي ناحية أخرى".

من ناحية أخرى لفت نوفاك: "وزارة الطاقة الروسية لم تتواصل مع السعودية حتى الآن بشأن الوضع في سوق النفط، هناك حوار مع الدول الأخرى في أوبك +".

وقال نوفاك: "يمكنني أن أؤكد أن صفقة أوبك+ بحد ذاتها في الظروف الحالية لم يكون لها أي فائدة حتى في حال [قبول] اقتراح السعودية حول خفض الإنتاج بـ1.5 مليون برميل يومياً".