إعادة 3 جنود فرنسيين من أفريقيا لبلادهم عقب إصابتهم بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الفرنسي، الخميس، إصابة 4 من جنوده في منطقة غرب أفريقيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإعادة 3 منهم إلى البلاد.



وكان رئيس الوزراء الفرنسي إداورد فيليب قال، الخميس، إن سيناريوهات حكومته لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد تشمل إلغاء تدابير الحجر الصحي تدريجيا، وضمان كفاية المخزون الطبي.

وأضاف فيليب خلال كلمته أمام لجنة تقصي الحقائق لإدارة أزمة كورونا في البرلمان الفرنسي، لمناقشة سبل احتواء تداعيات الفيروس على البلاد.

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وذكرت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية أنه تم الاستماع إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة أوليفييه فيران، مساء الأربعاء، لأكثر من 3 ساعات أمام لجنة لتقصي الحقائق من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان)، بشأن إدارة أزمة وباء (كوفيد-19).

وأجاب فيليب على استجوابات نواب بعثة تقصي الحقائق قائلا: أفضل أن أقول الأشياء بوضوح: نحن لا نعرف كل شيء عن الوباء، لكن علينا أن نضمن كفاية البلاد من مخزون المعدات الطبية على وجه الخصوص".

وردا على سؤال ريتشارد فيران، رئيس الجمعية الوطنية، حول مستقبل الأزمة، رد فيليب بأنه من المحتمل إلغاء تدابير الحجر في فرنسا و"لكن لن يحدث مرة واحدة، كما أنه لن يتم تطبيق التدابير إلى الأبد"، ولكن ربما تدريجياً حسب المنطقة، وحتى حسب الفئة العمرية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت فرنسا تسجيل 509 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 4032 وفاة في البلاد.

وقالت السلطات الصحية الفرنسية إنها سجلت 4861 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 56989 حالة.