شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد وفيات كورونا في المغرب إلى 40 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في المغرب، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 40 حالة.



وأضافت أنه تم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 676 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى 29 حالة.

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