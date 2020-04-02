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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1011 وفاة بكورونا في بلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا أن وباء فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 1011 في البلاد، وبذلك ارتفع عدد الوفيات الذي تجاوز الـ500، الإثنين، بمقدار الضعف خلال 3 أيام مع احتساب وفيات سجلت في دور للمتقاعدين.
وأوضحت السلطات الصحية، في مؤتمرها الصحفي اليومي، أن كورونا أصاب 15 ألفا و348 شخصا حتى الآن، وكانت حصيلة الأربعاء تتحدث عن 828 وفاة و13 ألفا و964 إصابة.
وقال أحد الناطقين باسم السلطات الصحية إن "93% من الذين توفوا هم ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين".
وأوضح أن نصف الأسرة المخصصة للعناية المركزة لمرضى كوفيد-19 ويبلغ عددها 2300 مشغولة حاليا.
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