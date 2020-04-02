ليبيا.. إسقاط مقاتلة للمليشيات ومقتل طاقمها جنوبي مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أسقط الجيش الليبي، اليوم الخميس، مقاتلة حربية تابعة للمليشيات، ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين، بمنطقة أبوقرين، جنوب مدينة مصراتة (غربي البلاد).



وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة مقاتلة من طرازL39 تابعة لمليشيات مصراتة ظهر اليوم جنوب منطقة أبوقرين.

وأضاف المسماري، في بيان لها، أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل الطيار ومساعده، وهما عبدالني العريق وإبراهيم فرج.

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وكانت قوات الجيش الليبي تمكنت، أمس الأربعاء، من إسقاط سادس طائرة تركية مسيرة خلال يومين، أثناء الاشتباكات الدائرة مع مليشيات مصراتة وطرابلس.

وكان اللواء أحمد المسماري كشف أمس وفقا لـ"العين الإخبارية" عن مقتل 20 عسكريا تركيا خلال استهداف مواقع المليشيات بالكلية الجوية بمدينة مصراتة، غربي البلاد.

وأوضح المسماري أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى الأتراك في ليبيا لأكثر من 50 عسكريا.

وأشار المسماري أيضا إلى حصيلة قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا، مشيرا إلى أنها بلغت نحو 500 عنصر خلال الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن مليشيات السراج تضع المرتزقة في الصدارة "في أغلب الجبهات"، خاصة في شرق مصراتة ومحيط العاصمة طرابلس.