الصحة السورية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ عن "تسجيل 6 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليرتفع العدد إلى 16 إصابة منها حالتي وفاة". هذا وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا للإحصائيات.

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