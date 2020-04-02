ترامب: نرسل إمدادات طبية ضخمة لكل الولايات

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​الحكومة الفيدرالية​ أرسلت كميات ضخمة من المهمات الطبية إلى كل الولايات، لدعم جهودها في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي"، موضحاً ان "البعض لديهم نهم في طلب الإمدادات الطبية، ولن يرضيهم أي شيء على الإطلاق".

ولفت ترامب الى انهم "يفعلون ذلك لأسباب سياسية، لكننا سنوفر لهم الغطاء عند الحاجة، وحكام الولايات الذين يشتكون، كان يجب عليهم أن يكون مستعدين للأزمة قبل حدوثها باحتياطات خاصة بهم"، مشيراً الى ان "ولايات أخرى تشعر بالسعادة لما نفعله، بإرسال أجهزة تنفس صناعي، بينما نقوم بصناعة الآلاف، ومن الأفضل إرسال الإمدادات الطبية التي تم نقلها في 51 ​طائرة​ شحن عملاقة، إلى ​المستشفيات​ مباشرة".