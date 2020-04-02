الصحة السويسرية: عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 432 حالة

أعلنت وكالة ​الصحة العامة​ في ​سويسرا​، في بيان لها، ان "عدد الوفيات جراء ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض ​كوفيد 19​، ارتفع إلى 432 حالة من 378"، موضحة ان "عدد الإصابات ارتفع إلى 18267 من 17139 إصابة".

هذا وكان مدير إدارة ​الأمراض​ المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية دانييل كوخ، قد حذر، في وقت سابق، من أن "​المستشفيات​ في البلاد قد تنهار، في حال استمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة"، لافتاً الى ان "عدد الإصابات بسبب ​الكورونا​ المستجد "كوفيد-19" عالمياً اقترب من المليون".