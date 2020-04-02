الصحة السويسرية: عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 432 حالة

أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا، في بيان لها، ان "عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، ارتفع إلى 432 حالة من 378"، موضحة ان "عدد الإصابات ارتفع إلى 18267 من 17139 إصابة".
هذا وكان مدير إدارة الأمراض المعدية في وكالة الصحة الاتحادية السويسرية دانييل كوخ، قد حذر، في وقت سابق، من أن "المستشفيات في البلاد قد تنهار، في حال استمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة سريعة"، لافتاً الى ان "عدد الإصابات بسبب الكورونا المستجد "كوفيد-19" عالمياً اقترب من المليون".
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