بوتين: خطر كورونا لا يزال قائما وذروته لم تأت بعد على العالم وعلى دولتنا

مدد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، في كلمة له، "فترة العطلة المدفوعة التي تم إعلانها بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" في عموم أراضي البلاد حتى نهاية شهر نيسان الحالي"، مشيراً الى ان "خطر كورونا لا يزال قائما وذروته لم تأت بعد على ​العالم​ وعلى دولتنا".

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