الصحة السعودية: تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​، عن "تسجيل 165 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، وتسجيل 5 ​حالات​ وفاة، وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 حالة، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا فقط".

ولفتت الوزارة الى إنه "تم تسجيل شفاء 64 حالة من فيروس كورونا ليصل عدد حالات التعافي إلى 328"، موضحة ان "الوضع الصحي لمعظم المصابين بكورونا في السعودية مستقر، والجميع يتلقى الرعاية المناسبة".

يذكر ان السلطات في السعودية أعلنت، عن "فرض حظر التجوال على مدى 24 ساعة يوميا في جميع أرجاء ​مكة المكرمة​ و​المدينة المنورة​ اعتبارا من يوم الخميس 2 نيسان وحتى إشعار آخر".