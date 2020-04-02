أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن "تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 5 حالات وفاة، وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 حالة، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا فقط".
ولفتت الوزارة الى إنه "تم تسجيل شفاء 64 حالة من فيروس كورونا ليصل عدد حالات التعافي إلى 328"، موضحة ان "الوضع الصحي لمعظم المصابين بكورونا في السعودية مستقر، والجميع يتلقى الرعاية المناسبة".
يذكر ان السلطات في السعودية أعلنت، عن "فرض حظر التجوال على مدى 24 ساعة يوميا في جميع أرجاء مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من يوم الخميس 2 نيسان وحتى إشعار آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.