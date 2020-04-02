النشرة: الحجر على بناء في منطقة السيدة زينب بسوريا بعد اكتشاف مصاب بفيروس كورونا

أفاد مراسل النشرة في سوريا، انه "ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة في البلاد قام المعنيون في منطقة السيدة زينب بريف دمشق بالحجر على بناء في شارع الحرامات بالبلدة بعد اكتشاف مصاب بفايروس كورونا كان قد خالط من كان في المبنى وعملت السلطات السورية على اجراء فحوصات طبية لعدد من قاطني المبنى للتاكد من اصابتهم بالفيروس، كما امر محافظ طرطوس بمنع التجول على الكورنيش البحري اعتباراً من الثانية ظهرا وحتى اشعار آخر وذلك تجنبا للتجمعات، وطلبت وزارة الاتصالات بدورها من كافة مزودات الانترنت الخاصة والخليوي بعدم قطع الاتّصالات عن المشتركين في حال التّأخر عن الدفع بسبب الظروف الراهنة".
بدوره امر وزير الداخلية محمد الرحمون بـ"حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء سوريا أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع إعتباراً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي".
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