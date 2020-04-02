السلطات الصحية العراقية: تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​العراق​، في بيان، عن "تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، مشيرة الى "تسجيل 44 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 54 وفاة، و772 إصابة.

هذا وأعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية العراقية​ أحمد الصحاف، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الوزارة وبالتنسيق مع خلية ​الأزمة​ ووزارة النقل ستسير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في ​الهند​، وعلى متنها نحو 400 مواطن".

هذا وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، وفقا للإحصائيات.