عكر: لاعتماد آلية الاكثر كفاءة في التعيينات المالية

أشارت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "رغم التطور الذي تم تحقيقه عبر تقديم ثلاث سير ذاتية لكل موقع وعرضها مسبقا على مجلس الوزراء، ورغم الأسماء الجيدة، أفضل اعتماد آلية أخرى في التعيينات المالية بحيث تفوز أو يفوز بالموقع الأكثر كفاءة والذين يتمتعوا بالمعرفة والجرأة والأخلاق".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب سحب بند تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وبعض المناصب فيه، من جلسة الحكومة التي عقدت اليوم.
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