عكر: لاعتماد آلية الاكثر كفاءة في التعيينات المالية

أشارت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏رغم التطور الذي تم تحقيقه عبر تقديم ثلاث سير ذاتية لكل موقع وعرضها مسبقا على مجلس الوزراء، ورغم الأسماء الجيدة، أفضل اعتماد آلية أخرى في ​التعيينات​ المالية بحيث تفوز أو يفوز بالموقع الأكثر كفاءة والذين يتمتعوا بالمعرفة والجرأة والأخلاق".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ سحب بند تعيينات نواب حاكم ​مصرف لبنان​ وبعض المناصب فيه، من ​جلسة الحكومة​ التي عقدت اليوم.