ميريام سكاف: يبحثون عن مصالحهم ويتقاتلون على التعيينات والمحاصصة وهمهّم الأخير البلاد والناس

علّقت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ على ملف ​التعيينات​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة انه "في ظلّ إنشغال ​لبنان​ والعالم أجمع ب​فيروس كورونا​، لا يزالون يبحثون عن مصالحهم ويتقاتلون على التعيينات و​المحاصصة​ وهمهّم الأخير البلاد والناس، ولا أعرف ما الذي يحرّك الحسّ الوطني لديهم، لكنّ الأكيد أنّهم لا يتحلّون بالمسؤولية، وملأتم جيوبكم وجيوب احفادكم، ومستمرون، ولكن التاريخ لن يرحمكم".

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