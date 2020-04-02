أعلنت غرفة العمليات الوطنية إدارة الكوارث في تقريرها اليومي حول ​فيروس كورونا​ أن ​لبنان​ سجل من 21 شباط 2020 حتى اليوم 494 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 16 حالة وفاة و37 حالة شفاء تام من الفيروس، وقد سجل لبنان 15 حالة جديدة اليوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر التقرير اليومي لإدارة الكوارث:494 إصابة و37 حالة شفاء من 21 شباط لليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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