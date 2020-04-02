اكد رئيس بلدية الشواليق في ​قضاء جزين​ جورج انطون، في بيان، انه "عطفًا على ما كنا قد ذكرناه البارحة بخصوص ​اخبار​ متناقلة عن اصابة ​كورونا​ في القرية نود ان نعلمكم باننا تأكدنا من ​وزارة الصحة العامة​ بأن نتائج الفحوصات المخبرية كانت سلبية بما يعني انه لا يوجد اي اصابة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الشواليق: لا وجود لأية اصابة كورونا في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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