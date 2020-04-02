قـوى الأمن: ختم معمل لخلط وتحضير المعقمات بالشمع الأحمر انتهت صلاحيته بدوحة عرمون

أعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي، في بيان انه "توافرت معلومات لفصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود مغايرات في معمل لخلط وتحضير المعقمات والمطهرات والصابون في محلة ​دوحة عرمون​ للمدعو: (ب.ع)، وعلى الأثر، توجهت دورية من هذه الفصيلة إلى المكان، بحيث تبيّن وجود كمية من العبوات المنتهية الصلاحية، دون تاريخ صلاحية وتحتوي على عدة تواريخ للصلاحية".

ولفتت المديرية الى انه "جرى الكشف من قبل مندوبة ​وزارة الاقتصاد​، وسطر ​محضر ضبط​ من قبلها، وأخذت عينات بغية فحصها، وختم المعمل بالشمع الأحمر، بناء على إشارة ​القضاء​".