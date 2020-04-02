مصلحة الابحاث العلمية: غبار في الاجواء مع ارتفاع في درجات الحرارة

نبهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق Lari من "تواجد الغبار في الاجواء المترافق مع ارتفاع درجات الحرارة التي تصبح يومي السبت والاحد أعلى من معدلها بكثير (25 درجة بقاعا /30 درجة ساحلا)، لذا يطلب من المواطنين الذين يعانون من مشاكل بالتنفس الانتباه في هذه الأحوال".
كما افادت المصلحة في بيان بأن "طقسا مستقرا سيستمر لغاية يوم الاربعاء 8 الجاري، في حين تعود الامطار يوم الخميس 9 منه، لذا على المزارعين متابعة كافة الاعمال الزراعية المطلوبة لهذه الفترة وحسب الاحوال الجوية المذكورة أعلاه".
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