مصلحة الابحاث العلمية: غبار في الاجواء مع ارتفاع في درجات الحرارة

نبهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق Lari من "تواجد الغبار في الاجواء المترافق مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ التي تصبح يومي السبت والاحد أعلى من معدلها بكثير (25 درجة بقاعا /30 درجة ساحلا)، لذا يطلب من المواطنين الذين يعانون من مشاكل ب​التنفس​ الانتباه في هذه الأحوال".

كما افادت المصلحة في بيان بأن "طقسا مستقرا سيستمر لغاية يوم الاربعاء 8 الجاري، في حين تعود ​الامطار​ يوم الخميس 9 منه، لذا على ​المزارعين​ متابعة كافة الاعمال الزراعية المطلوبة لهذه الفترة وحسب الاحوال الجوية المذكورة أعلاه".