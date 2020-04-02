رئيس بلدية حصرون طالب نهرا بالرجوع عن قرار فتح الطرق الفرعية

قامت بلدية ​حصرون​ بناء على قرار محافظ الشمال ​رمزي نهرا​ ب"فتح الطرقات الفرعية التي كانت قد اقفلتها لحصر مداخل البلدة واقامة حواجز وقاية وتعقيم". وناشد رئيس بلدية حصرون جيرار السمعاني محافظ الشمال القاضي نهرا وطالبه بـ"الرجوع عن قراره بفتح الطرقات الفرعية التي اقفلتها البلديات لحصر مداخلها"

واعتبر السمعاني ان "من غير المنطقي ان يكون الدخول إلى البلدة من اكثر من مدخل ما يعرقل عملية الوقاية من انتشار فيروس "كورونا" ويعوق البلديات هن القيام بدورها الوقائي ضمن نطاقها البلدي"، مشيراً إلى أنه "علينا في هذه الفترة الصعبة العمل سوية مع ​القوى الأمنية​ لتنفيذ ​حظر التجول​ بدل فتح الطرقات الفرعية التي لا تقدم ولا تؤخر في مكافحة وباء كورونا".