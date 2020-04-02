المركز التربوي حدد روابط لإعادة بث دروس اليوم الخميس

يستمر ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ بوضع الدروس التلفزيونية المصورة على روابط إلكترونية، بغية تمكين المتعلمين من إعادة مشاهدتها ، وذلك من خلال مشروع التعلم عن بعد. وفي هذا الإطار وضع ​المركز التربوي للبحوث والانماء​ الحلقات التلفزيونية التي بُثت يوم الخميس الواقع فيه 2 نيسان 2020 عبر شاشة ​تلفزيون لبنان​، على الروابط الآتية: لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية، يرجى الضغط على الروابط أدناه: مادة ​اللغة​ العربية وآدابها: الرومنطيقية والرمزية وأثرهما في الأدب الحديث المعاصر -الصف الثانوي الثالث/ - فرع الآداب والإنسانيات: Advertisements مادة اللغة العربية وآدابها: الرمزية في الأدب العربي -الصف الثانوي الثالث/ - فرع الآداب والإنسانيات:

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