شرطة بلدية صور كثفت دورياتها للتحقق من الالتزام بالتعبئة العامة

كثفت شرطة ​بلدية صور​ بتوجيهات من رئيس البلدية ​حسن دبوق​، دورياتها على الطرقات والشوارع والأحياء وقامت بالتحقق من إقفال ​المطاعم​ والمقاهي في المدينة فيما جابت شوارع صور سيارات تابعة للشرطة تدعو عبر مكبرات الصوت الى الالتزام بالتعبئة العامة والالتزام بالمنازل وعدم الخروج والتقيد ب​حظر التجول​ تحت طائلة المسؤولية وتحرير ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين، داعية المواطنين وسائقي السيارات للتوجه الى منازلهم وفق ارشادات ​وزارة الصحة​.

وكانت شرطة البلدية سيرت دوريات عملت على منع الإزدحام لا سيما في ​التعاونيات​ والمحال والأفران وتحقيق التباعد بين المواطنين، وبشكل خاص أمام ​المصارف​ وماكينات الصرف الآلية التي شهدت إزدحاما لقبض الرواتب.