شرطة بلدية صور كثفت دورياتها للتحقق من الالتزام بالتعبئة العامة

كثفت شرطة بلدية صور بتوجيهات من رئيس البلدية حسن دبوق، دورياتها على الطرقات والشوارع والأحياء وقامت بالتحقق من إقفال المطاعم والمقاهي في المدينة فيما جابت شوارع صور سيارات تابعة للشرطة تدعو عبر مكبرات الصوت الى الالتزام بالتعبئة العامة والالتزام بالمنازل وعدم الخروج والتقيد بحظر التجول تحت طائلة المسؤولية وتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين، داعية المواطنين وسائقي السيارات للتوجه الى منازلهم وفق ارشادات وزارة الصحة.
وكانت شرطة البلدية سيرت دوريات عملت على منع الإزدحام لا سيما في التعاونيات والمحال والأفران وتحقيق التباعد بين المواطنين، وبشكل خاص أمام المصارف وماكينات الصرف الآلية التي شهدت إزدحاما لقبض الرواتب.
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