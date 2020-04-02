بلدية الحدت: لاستمرار تأمين خدمات المولد والدش للاكثر فقرا

اصدر رئيس ​بلدية الحدت​ - سبنيه- حارة البطم جورج ادوار عون تعميما الى اصحاب ومشتركي ​مولدات الكهرباء​ وشبكات الدش والانترنت طلب فيه من "اصحاب مولدات الكهرباء وشبكات الدش والانترنت ولاي سبب كان الامتناع عن قطع الخدمة المؤمنة الى المنازل حصرا، لا يسري هذا التعميم على كافة المؤسسات والمحلات المستثناة من الاقفال عملا بقرار التعبئة العامة".

ولفت التعميم إلى أنه "لا يجوز لاي من المشتركين من غير الاكثر فقرا والاكثر حاجة الامتناع عن تسديد بدلات الاشتراك الشهري، والتي ستبقى مستحقة ومتوجبة الدفع لاصحاب ​المولدات​ والشبكات". وأشار التعميم إلى أن "تخفيضا لفاتورة الاشتراك الشهري، واجب المشتركين ​الاقتصاد​ في استهلاكهم للطاقة الكهربائية الى اكبر قدر ممكن والحرص على عدم استهلاك الكهرباء الا في حدود اللازم والضروري".