أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اللبنانية، في بيان، عن تقديمها شكوى أمام ​مجلس الأمن الدولي​ في ​نيويورك​ بشأن الخرق ال​إسرائيل​ي الاخير والخطير للسيادة اللبنانية، حيث قامت ثلاث طائرات إسرائيلية بقصف مواقع سورية، انطلاقا من الأجواء اللبنانية، الأمر الذي يشكل تهديدا للبنانيين الآمنين"، مشيرة الى انه "يأتي هذا الخرق في وقت يواجه ​العالم​ أجمع خطر تفشي وباء ​الكورونا​"، داعية "مجلس الأمن الدولي لوضع حد نهائي للخروق الإسرائلية، إذ تتمادى إسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية بشكل يومي جوا وبرا وبحرا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية اللبنانية تقدمت بشكوى أمام مجلس الأمن بشأن الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.