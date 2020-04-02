أشار النائب ​زياد الحواط​ خلال تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "العصفورية اللبنانية في أحلى مظاهرها: تعطيل ​التشكيلات القضائية​، هجمة واسعة من أحزاب السلطة على ​المحاصصة​ في ​التعيينات​ المصرفية والمالية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى اعتماد آلية التعيينات واختيار أفضل ​الكفاءات​ في المجالين القضائي والمصرفي والمالي". وقال النائب حواط في تصريحه: "اتقوا الله. يا عيب الشوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحواط: العصفورية اللبنانية في أحلى مظاهرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.