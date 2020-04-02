السعودي وعد بمتابعة قضية مواطن حاول احراق نفسه بساحة النجمة في صيدا

اعلن المكتب الإعلامي ل​بلدية صيدا​ ان "أزمة المواطن س.ع. (كهربائي سيارات) انتهت بعدما كان هدد بإحراق نفسه داخل سيارته التي صب عليها مادة ​البنزين​ وسط ​ساحة النجمة​، قبالة القصر البلدي في المدينة، إحتجاجا على تحرير محضر مخالفة بحقه على خلفية فتح محله الكائن في ​عين الدلب​ - شرق صيدا".

وأشارت البلدية في بيان إلى أنه "على الفور حضر رئيس لجنة الطوارىء في مجلس بلدية صيدا حسن الشماس لمتابعة الموضوع. كما تدخل قائد شرطة بلدية صيدا المفوض ثالث بدر قوام مع عناصر ​الشرطة​ وحاولوا ثنيه عن محاولته احراق نفسه. كما تدخل قائد فوج إطفاء بلدية صيدا الملازم أول إطفائي سليم الغضبان الذي أوعز لعناصر الفوج التأهب للتدخل فيما لو أضرم النار بنفسه أو بسيارته. كما قام ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ بالإنتشار في المكان للغاية نفسها، وأيضا تدخل عدد من أفراد عائلته وأصدقائه لثنيه عن تنفيذ تهديده".

ولفت البيان إلى أن "القائد قوام إتصل برئيس البلدية ​محمد السعودي​ الذي طلب المواطن أن يتحدث معه، فنقل له معاناته، وهو رب أسرة لم يعد بإمكانه أن يتحمل ضيق الاوضاع المعيشية بسبب الإقفال، وفاقم وضعه الإنساني تحرير محضر المخالفة له بسبب فتح محله الكائن في عين الدلب لتأمين قوت يومه". وأبدى السعودي تحسسه لما يعانيه المواطن س.ع، واعدا ب"معالجة موضوعه ومتابعته مع الإدارات المختصة والتمني عليها مراعاة أوضاع المواطنين الذين فاقمت أزمة كورنا وإلتزامهم المنازل وإنقطاع رزقهم من معاناتهم".