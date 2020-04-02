شريم: ‏غير منطقي تعيين موظفين برواتب خيالية بالأزمة الإقتصادية الحادة

أكدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ أنه "‏من غير المنطقي ان نعين اليوم موظفين رواتبهم خيالية في وقت يعاني ​لبنان​ ما يعانيه من أزمات مالية حادة أجبرته على التخلف عن سداد ديونه".

وأشارت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "‏الأولوية اليوم هي لتعديل هذه الرواتب بشكل منطقي وعلمي يتناسب مع وضع البلد المالي".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ أوعز إلى وزير المال ​غازي وزني​ بالطلب من حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تخفيض رواتب ومخصصات الموظفين أصحاب المداخيل العالية.