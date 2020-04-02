شريم: ‏غير منطقي تعيين موظفين برواتب خيالية بالأزمة الإقتصادية الحادة

أكدت وزيرة المهجرين غادة شريم أنه "من غير المنطقي ان نعين اليوم موظفين رواتبهم خيالية في وقت يعاني لبنان ما يعانيه من أزمات مالية حادة أجبرته على التخلف عن سداد ديونه".
وأشارت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الأولوية اليوم هي لتعديل هذه الرواتب بشكل منطقي وعلمي يتناسب مع وضع البلد المالي".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب أوعز إلى وزير المال غازي وزني بالطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تخفيض رواتب ومخصصات الموظفين أصحاب المداخيل العالية.
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