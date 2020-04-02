مستشفى المعونات: خدمة سريعة من السيارة لإجراء فحوصات فيروس كورونا

اعلنت ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي، في بيان انه "ضمن الخطة التي وضعتها لمواجهة فيروس كورونا، وتسهيلا لاستقبال المرضى والمواطنين، اعتمد المستشفى الخدمة السريعة من السيارة لإجراء الفحوصات المخبرية (PCR) الخاصة بالفيروس، يوميا من السابعة صباحا حتى الخامسة والنصف مساء.
وذكر بيان المستشفى المواطنين "بالخط الساخن للراغبين في الحصول على إرشادات أو توجيهات أو في حال الشعور بعوارض معينة: 09 940 448/9".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان سجل 16 حالة وفاة بفيروس كورونا بالإضافة إلى تسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة.
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