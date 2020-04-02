قيومجيان: مقررات الحكومة أبعد ما تكون عن خطورة الوضع

أشار الوزير السابق ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى "انني كمواطن ومراقب، مقررات ​مجلس الوزراء​ اليوم أبعد ما تكون عن خطورة الوضع الصحي والمعيشي في البلد. لا خطة مالية - اقتصادية، تأجيل التعيينات في مصرف ​لبنان​ نتيجة ​المحاصصة​ والمحسوبيات، نسيان ​التعيينات القضائية​، مساعدات اجتماعية عشوائية. حمى الله لبنان".

تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع إنتشار ​فيروس كورونا​ وتسجيل حوالي 500 إصابة بالإضافة إلى 16 حالة وفاة، حيث دخل لبنان يومه ال18 من ​حظر التجول​.