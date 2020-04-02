قيومجيان: مقررات الحكومة أبعد ما تكون عن خطورة الوضع

أشار الوزير السابق ريشار قيومجيان في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى "انني كمواطن ومراقب، مقررات مجلس الوزراء اليوم أبعد ما تكون عن خطورة الوضع الصحي والمعيشي في البلد. لا خطة مالية - اقتصادية، تأجيل التعيينات في مصرف لبنان نتيجة المحاصصة والمحسوبيات، نسيان التعيينات القضائية، مساعدات اجتماعية عشوائية. حمى الله لبنان".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان يعاني من أزمة إقتصادية حادة ترافقت مع إنتشار فيروس كورونا وتسجيل حوالي 500 إصابة بالإضافة إلى 16 حالة وفاة، حيث دخل لبنان يومه ال18 من حظر التجول.
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