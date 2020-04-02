نقابة مستخدمي الضمان: نرفض تحمل مسؤولية تعطيل مصالح المرضى المضمونين

اعلنت ​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، رفضها أن تتحمل مسؤولية تعطيل مصالح المرضى المضمونين.

وأشارت في بيان إلى انه "وبعد أن انجز المستخدمون معاملات الادوية السرطانية والمستعصية المقدمة سابقا الى الضمان وتم تسليم الشيكات الى المضمونين في ظل اكتظاظ غير مقبول حصل في المكاتب ويخالف الأسس الصحية المحددة من قبل ​وزارة الصحة​، وبعد أن تقاعس المعنيون عن ايجاد حلول لمعاملات الادوية السرطانية والمستعصية، لا سيما بعد تمنع نقابة مستوردي الادوية والصيادلة عن التعاون مع الصندوق، وبعد الاطلاع على مذكرة المدير العام المبنية على طلب وزيرة العمل لفتح كافة مكاتب الصندوق لاستقبال المضمونين لتقديم معاملات الادوية السرطانية والمستعصية، وحيث أن النقابة ترفض تحميل المستخدمين عبء عدم ربط ​الصيدليات​ ب​الضمان الاجتماعي​، وتكرر طلبها الى الإدارة بالطلب الى الصيدليات تسليم كافة المضمونين ادويتهم من الصيدليات وربط الصيدليات بالضمان الاجتماعي عاجلا. فإن النقابة ترفض أن تتحمل مسؤولية تعطيل مصالح المرضى المضمونين، وفي الوقت نفسه ترفض تعريض أي مضمون او أي مستخدم للعدوى أو الإصابة، فإن نقابة مستخدمي الصندوق تحمل إدارة الصندوق و​وزارة العمل​ مسؤولية أي عدوى يصاب بها المضمونون أو المستخدمون، في ظل عدم رفع التعبئة العامة من قبل ​مجلس الوزراء​ وتطالب رئيس مجلس الوزراء التدخل لإيجاد حل منطقي وعادل يحفظ صحة المواطنين جميعا".