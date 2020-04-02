الرؤية العالمية في لبنان تعقم بعكار وبنت جبيل ومرجعيون والبقاع الشمالي

أعلنت "مؤسسة الرؤية ​العالم​ية" في ​لبنان​ انه "بعدما أضيف لبنان لقائمة مؤسسة الرؤية العالمية للدول ال17 التي ستقوم بتوسيع استجابتها فيها جراء أزمة ​فيروس كورونا​، بدأت المؤسسة أعمال الاستجابة في مناطق مختلفة عبر تنفيذ اجراءات وقائية للتخفيف من انتشار الفيروس كمرحلة أولى ومن خلال تأمين الدعم للأطفال المتضررين من الفيروس".

أشار المدير الوطني للرؤية العالمية في لبنان هانس بيدرسكي أشار الى أن "في 17 دولة حول العالم، تلتزم الرؤية العالمية الحد من انتشار الفيروس والتخفيف من معاناة المجتمعات حيث تعمل المؤسسة. في لبنان، تدعم الرؤية العالمية فرق الاستجابة في عدد من البلديات والمجتمعات الدينية للحد من التداعيات المادية، الاجتماعية، والصحية لانتشار الفيروس في المجتمعات الأكثر حاجة".

وقامت الرؤية العالمية بتعقيم ثماني قرى في ​سهل عكار​ لا بلدية لها وهي ​كنيسة​، ​العريضة​، تلبيبة، الشيخ زناد، ​حكر الضاهري​، تلحميرة، وشيرحميرين وقدمت 1500 قناع للوجه وقفازاتة ل400 شخص يشكلون جزءا من فريق الاستجابة التابع للمحافظة، حيث شدد محافظ عكار ​عماد اللبكي​ على "أهمية المبادرة التي قامت بها مؤسسة الرؤية العالمية"، مؤكدا انها "تصب في مصلحة أبناء ​منطقة عكار​ وخصوصا انها من أكثر المناطق حاجة"، مثنيا على "التجاوب السريع في تقديم الدعم الى المنطقة".

وقد وزعت مواد النظافة على 60 مكانا كمدارس، بلديات، في ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​. أما في ​البقاع​، وزع الصابون على أكثر من 400 مخيم للاجئين السوريين.