رئيس تيار صرخة وطن: هل المصالح السياسية الخاصة أهم من مصلحة لبنان واللبنانيين؟

إستغرب رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​، في بيان، "الخلاف الدائر والتجاذبات السياسية حول ​التعيينات​، في الوقت الذي يجب ان يكون الهم الأول لدى القوى السياسية يتركز حول العمل على كيفية مواجهة وباء ​كورونا​ وتعزيز ​الأمن​ الحي والاجتماعي، من خلال خطة صحية اجتماعية واضحة تساعد المواطنين وتؤمن لهم سبل ​الحياة​ الكريمة"، متسائلاً "هل المصالح السياسية الخاصة أهم من مصلحة ​لبنان​ واللبنانيين، بظل الوضع الإستثنائي الذي نمر به، وألا يستدعي الأمر العمل من أجل تذليل العقبات وعدم الدخول مجدداً في نفق التجاذبات السياسية، التي سيدفع ثمنها المواطن اللبناني الذي بات عاجزا عن تأمين لقمة عيشه"؟.

ولفت ذبيان الى أن "​العدوان الإسرائيلي​ الأخير على ​سوريا​ من خلال انتهاك السيادة اللبنانية هو عدوان مزدوج على ​لبنان وسوريا​، وهو ما يتطلب موقفا لبنانياً في رفض الإنتهاك الإسرائيلي للأجواء اللبنانية ما يمنح لبنان حق الرد بالشكل الذي يراه مناسباً".