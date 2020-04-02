التقدمي الشوف:خلية عمل ناشطة وقاية وتدريب وصناديق دعم وتوفير مراكز حجر

عملت وكالة داخلية ​الشوف​ في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ على الحد من انتشار الفيروس من خلال "حملة التقدمي للوقاية من ​كورونا​"، حيث تقوم وكالة الداخلية بتنسيق الجهود مع الأجهزة الحزبية كافة، ومع المستشفيات، و​الصليب الأحمر​ اللبناني، و​الدفاع المدني​، والمستوصفات و​الصيدليات​ والمجتمع المحلي، إضافة إلى التعاون القائم مع القائمقامية، والإتحادات البلدية و​البلديات​ في منطقة الشوف".

وشكلت خلية أزمة مركزية لمواجهة خطر كورونا، تعمل باستمرار على نشر الوعي وإقامة دورات تدريبية بالتنسيق مع إتحادات البلديات والبلديات والصليب الأحمر والاختصاصيين في ​الأمراض​ الجرثومية والمعدية، وقامت بحملات تعقيم​​​​​​، وعملت على إنشاء خلايا أزمة في القرى​​​​​​​، ومراقبة المحال التجارية​​​​​​​ والتحقق من مدى إلتزامها التدابير الوقائية الضرورية، وللإطلاع على الإجراءات المتخذة لحماية الزبائن والموظفين​​​​​​​، وتوزيع منشورات توعية​​​​​​​، والقيام بدورات تدريبية لمتطوعين في خلايا ​الأزمة​ المحلية، حول السلوكيات الآمنة أثناء مساعدة الأهالي​​​​​​​، والقيام بتطويع ​الشباب​ لخدمة الناس والدعم النفسي والأنشطة التثقيفية وصناديق دعم معيشية وتأمين مراكز للحجر الصحي.

