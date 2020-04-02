التقدمي الشوف:خلية عمل ناشطة وقاية وتدريب وصناديق دعم وتوفير مراكز حجر

عملت وكالة داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي على الحد من انتشار الفيروس من خلال "حملة التقدمي للوقاية من كورونا"، حيث تقوم وكالة الداخلية بتنسيق الجهود مع الأجهزة الحزبية كافة، ومع المستشفيات، والصليب الأحمر اللبناني، والدفاع المدني، والمستوصفات والصيدليات والمجتمع المحلي، إضافة إلى التعاون القائم مع القائمقامية، والإتحادات البلدية والبلديات في منطقة الشوف".
وشكلت خلية أزمة مركزية لمواجهة خطر كورونا، تعمل باستمرار على نشر الوعي وإقامة دورات تدريبية بالتنسيق مع إتحادات البلديات والبلديات والصليب الأحمر والاختصاصيين في الأمراض الجرثومية والمعدية، وقامت بحملات تعقيم، وعملت على إنشاء خلايا أزمة في القرى، ومراقبة المحال التجارية والتحقق من مدى إلتزامها التدابير الوقائية الضرورية، وللإطلاع على الإجراءات المتخذة لحماية الزبائن والموظفين، وتوزيع منشورات توعية، والقيام بدورات تدريبية لمتطوعين في خلايا الأزمة المحلية، حول السلوكيات الآمنة أثناء مساعدة الأهالي، والقيام بتطويع الشباب لخدمة الناس والدعم النفسي والأنشطة التثقيفية وصناديق دعم معيشية وتأمين مراكز للحجر الصحي.
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