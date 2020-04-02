ملكة بريطانيا تقدر عاليا جهود الجيش

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نصر المجالي: وجهت ملكة بريطانيا الشكر لأفراد القوات المسلحة الذين عملوا بلا كلل لبناء مستشفى NHS Nightingale الجديد في لندن في إطار إجراءات المملكة المتحدة لمواجهة كورونا حيث استعانت الحكومة بالجيش.
صورة من داخل أحد عنابر المستشفى
وأشادت الملكة إليزابيث الثانية، وهي القائد الأعلى للقوات المسلحة البريطانية، في تغريدة على الحساب الرسمي للعائلة الملكية على موقع (توتر) بأفراد الجيش الذين كانوا يعملون في نوبات متواصلة تمتد أحيانا 15 ساعة يوميا وهم يحولون مركز (إكسل) الدولي للمعارض والمؤتمرات في شرق لندن إلى مستشفى بسعة 4000 سرير لمرضى فيروس كورونا.
وساهم نحو 200 فرد من الجيش، بما في ذلك المشاة من الكتيبة الأولى، والفوج الملكي الإنكليزي وفرقة الغوركا Gurkhas، في مساعدة المقاولين وموظفي هيئة الخدمات الوطنية الصحية NHS في بناء المستشفى في غضون عشرة أيام وسوف يفتتح هذا الأسبوع.
الملكة اليزابيث الثانية تشيد بالقوات المسلحة
وكان بدأ العمل ببناء المستشفى يوم الأربعاء الماضي (25 مارس 2020) وأصبح جاهزا تقريبًا لبدء استقبال مرضى Covid-19 من المستشفيات في جميع أنحاء العاصمة لندن.
ويقود مهمات بناء المستشفى الكولونيل أشلي بوريهام ، الذي كان سابقا في مهمتين في العراق وواحدة في أفغانستان، وقال إن بناء مستشفى (NHS Nightingale) كان أكبر مهمة في حياته المهنية.
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