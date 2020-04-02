مبيعات بنكي الأهلي ومصر من شهادة الـ 15% تقترب من 50 مليار جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

ارتفعت حصيلة بنكي الأهلي ومصر من مبيعات شهادة الادخار لأجل عام بعائد 15% إلى 49.7 مليار جنيه جنيه خلال فترة 11 يوما منذ بدء طرح الشهادة في البنكين الأحد قبل الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم الأحد قبل الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، اليوم الخميس، إن حصيلة مبيعات شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% سجلت 15.7 مليار جنيه حتى نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي اليوم، إن إجمالي مبيعات البنك من الشهادة ذات العائد 15% قفز إلى 34 مليار جنيه خلال الفترة منذ يوم الأحد قبل الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

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وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال لمصراوي، يوم الاثنين الماضي، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود، من أجل شراء الشهادة، تسهيلا على العملاء، وإعطاء مرونة للاستفادة من هذه الشهادة مرتفعة العائد.

وكان البنك المركزي أقر يوم الأحد الماضي حدودا جديدة للسحب والإيداع للأفراد والشركات لتصل من ماكينات الصراف الآلي إلى 5 آلاف جنيه، ومن فروع البنوك 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات باستثناء الشركات من حد السحب اليومي لصرف الرواتب للعاملين.

وألغى المركزي الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات، مع استمراره بالنسبة للسحب.