بالصور.. انهيار قبة مسجد بالفيوم والعناية الإلهية تنقذ 3 عمال من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحي:

أنقذت العناية الإلهية المارة بشارع الحرية بمدينة الفيوم، من الموت، وعددًا من العمال، إثر انهيار قبة مسجد عبدالله وهبى.

وتلقى العقيد محمد حافظ الحنبولي نائب مأمور قسم الفيوم ثان، إخطارًا من الشيخ حسني أبو حبيب مدير عام الأوقاف بالمحافظة، بانهيار. جزء من سقف مسجد عبدالله وهبى المطل على شارع بحر يوسف.

كشفت المعاينة التى أجراها فريق من مهندسي هيئة الأوقاف بالمحافظة، أن مياه الأمطار ونسيان العمال لخرطوم مياه، تسبب فى تراكم المياه بمحيط قبة المسجد ما أدى إلى انهيارها بصحن المسجد، وإصابة 3 من العاملين الذين كانوا يقومون برفع آثار مياه الأمطار.

انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة قسم الفيوم للتحقيق.