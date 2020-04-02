وكالات- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس 2 أفريل 2020، بأن رئيس الموساد يوسي كوهين دخل في عزل صحي. وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، أن هذا جاء بعدما خالط كوهين وزير الصحة يعقوب ليتسمان الذي تم اليوم الخميس رسميا إعلان إصابته بفيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الموساد الإسرائيلي في عزل صحي بعد مخالطته لوزير الصحة المصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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