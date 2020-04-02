13 دولة أوروبيّة تحذّر من تدابير تهدّد الديمقراطيّة وسط أزمة "كورونا"

وكالات- حذرت 13 دولة أوروبية في بيان مشترك صدر مساء أمس، الأربعاء 1 أفريل 2020، من أن بعض تدابير الأزمة وسلطات الطوارئ التي تم تطبيقها بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، يمكن أن تهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الهولندية نيابة عن مجموعة الدول "يساورنا قلق عميق بشأن خطر إنتهاكات مبادئ حكم القانون الديمقراطية والحقوق الأساسية المنبثقة عن تبني إجراءات طارئة معينة".
وتابع "ينبغي أن تكون إجراءات الطوارئ قاصرة على ما هو ضروري بشدة، وينبغي أن يكون متناسبا ومؤقتا في طبيعته ويخضع لتدقيق منتظم ويحترم المبادئ المذكورة وإلتزامات القانون الدولي".
والدول الثلاثة عشرة هي بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.
وشدد البيان على أهمية حرية الصحافة والحريات الديمقراطية، ولم يشر إلى دول بعينها تنتهك تلك المبادئ.
يأتي ذلك في وقت صوت البرلمان المجري يوم الاثنين على السماح لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بالحكم بموجب مرسوم دون حد زمني معين.
وبموجب ذلك القانون، يتعرض الأشخاص الذين ينشرون أخبارا تعتبر كاذبة أو تحرف الحقائق، للسجن لعدة سنوات.
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