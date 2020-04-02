أمريكا: حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 200 ألف

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 200 ألف حالة، وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المرموقة. يشار إلى أن هذا هو أكبر عدد لإصابات كورونا على مستوى العالم.

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