الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق في منطقة بوقرين بشرق مصراتة، وأكد مقتل قائدها ومساعده وفقا لموقع روسيا اليوم. وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "L39" ظهر اليوم جنوب منطقة أبوقرين. إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "L39" ظهر اليوم جنوب منطقة أبوقرين. وأضاف أن الطيار ومساعده وهم عبدالنبي العريق وإبراهيم فرج، قد لقيا مصرعيهما. وكان "الجيش الوطني الليبي" قد أكد أن بارجة تركية نفذت قصفا في عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس. أكد أن بارجة تركية نفذت قصفا في عرض البحر، استهدف منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس. وصرح اللواء أحمد المسماري بأنه لم تحدث أي خسائر نتيجة إلقاء الصواريخ، متهما القوات البحرية التركية بالتدخل في الشأن الليبي، بعد أن قامت في وقت سابق بإرسال سفن شحن تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومقاتلين سوريين.

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