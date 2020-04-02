ألمانيا تسجل نحو 74 ألف إصابة و879 وفاة بكورونا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في ألمانيا 73900 حالة إصابة، حتى صباح اليوم الخميس، وذلك بحسب تقيييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يشمل أحدث الأعداد بجميع الولايات.

يذكر أن عدد حالات الإصابة على مستوى ألمانيا بلغ، أمس الأربعاء، في تقييم الوكالة أكثر من 67100 حالة.

ورصد أعلى عدد من الإصابات، وفقا لتقييم اليوم، في ولاية شمال الراين-فيستفاليا بما يزيد على 17200 حالة إصابة و197 حالة وفاة على الأقل. وفي ولاية بافاريا، تجاوز عدد حالات الإصابة 17100 حالة، وبلغت حالات الوفاة 241 حالة على الأقل.

وبحسب البيانات، بلغ عدد حالات الوفاة على مستوى ألمانيا حتى الآن 879 حالة، فيما كان يبلغ أمس 701 حالة.

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