هولندا تسجل ارتفاعاً في أعداد الوفيات جراء "كورونا"

أفادت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 166 إلى 1339 حالة وفاة.
وقال المعهد الهولندي للصحة العامة إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بنسبة ثمانية في المئة إلى 14697.
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