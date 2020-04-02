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الأردن يدخل في حظر تجول شامل بسبب كورونا

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أعلن وزير شؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، اليوم الخميس، دخول بلاده في حظر شامل للتجول غداً الجمعة لمدة 24 ساعة بسبب فيروس المستجد.

وقال العضايلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن حظر التجول الشامل الذي سيمتد طوال 24 ساعة غداً الجمعة يأتي لتمكين فرق التقصي الوبائي من العمل بكفاءة.

وأضاف أن الحظر الشامل سيضمن عدم تجمهر المواطنين لشراء الحاجيات الضرورية، خاصة وأنه أتيح لهم على مدار هذا الأسبوع، وسيتاح لهم بعد يوم الجمعة على امتداد الأيام القادمة الاستمرار في الحصول على حاجاتهم من العاشرة صباحاً للسادسة مساءً.

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وتابع:«ندخل اليوم في محطة مهمة وحاسمة في معركتنا لاحتواء ، إذ نكمل غداً 14 يوماً من حظر التجول».

وأكد أن «المعركة ضد كورونا لم تنته بعد بل تتطلب بعض الإجراءات الإضافية والضرورية والمتعلقة بحركة المواطنين حتى نضمن سرعة محاصرة الوباء».

وحذر العضايلة من بثّ الإشاعات والأخبار الكاذبة وترويج التسجيلات الصوتية، مؤكداً أنّ الأجهزة الأمنيّة لن تتهاون مع من ينشرونها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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