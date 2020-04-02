18 ألف إصابة بكورونا في سويسرا والوفيات 432

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 432 حالة من 378 أمس الأربعاء.
وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 18267 من 17139 إصابة أمس.
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